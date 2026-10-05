مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يحيى بدايات العروض السينمائية ويطلق برنامج «سينما كافيه»

يطلق مهرجان VSFILM للأفلام القصيرة جدًا ضمن فعاليات دورته الثالثة التي تقام في الفترة من ٢٨ اكتوبر وحتي ١ نوفمبر ٢٠٢٦ بمدينة السويس برنامج عروض جديد باسم «سينما كافيه» كمحاولة لخلق مساحة مختلفة تلتقي فيها السينما بالحياة الاجتماعية، يجلس فيها الفنان إلى جوار الجمهور لمشاهدة فيلم ومناقشته وتبادل الأفكار حوله.

تستمر عروض البرنامج طوال يومي 29 و30 أكتوبر الجاري .

فكرة البرنامج

تستند فكرة البرنامج إلى استعادة جانب من روح البدايات الأولى للعروض السينمائية، حين قام الاخوة لوميير بعرض ثانى عرض سينمائى في العالم بمقهى البورصة بالاسكندرية .

أكد المهندس رامي المكاوي المشرف على البرنامج أن فكرة تحويل كافيه إلى مساحة للسينما والحوار الثقافي تمثل تجربة مختلفة تستحق الدعم، لأنها تجمع بين الحياة الاجتماعية والفن وتتيح للجمهور فرصة اللقاء المباشر مع الفنانين.

وأضاف: يمكن أن يكون أكثر من مجرد مكان لتناول المشروبات واللقاء بين الأصدقاء، إذ يمكن أن يتحول إلى مساحة مفتوحة للثقافة والفن والأفكار، موضحا أن استضافة «سينما كافية» تأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية دعم المبادرات التي تقرب الثقافة من الناس، وتمنح المجتمع فرصًا جديدة للمشاركة والتفاعل.

وأشار "المكاوي " إلى أن وجود مهرجان سينمائي بحجم وطموح VSFILM في محافظة السويس يمثل فرصة مهمة لتنشيط الحركة الثقافية بالمحافظة، متمنيًا أن تكون «سينما كافية» بداية لسلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تجمع الفنانين والجمهور في أجواء أكثر بساطة وقربًا، وتفتح الباب أمام مواهب وأفكار جديدة.

من جانبه ذكر الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان إن إطلاق برنامج «سينما كافية» يأتي في إطار رؤية المهرجان لتقديم تجارب جديدة تجعل السينما أكثر قربًا من الجمهور، مؤكدًا أن السينما ليست شاشة فقط، وإنما وسيلة للتواصل والحوار وبناء الجسور بين الفنان والمجتمع.

وأضاف" أبونار ": أن اختيار الفنان للفيلم الذي يعرضه يمنح كل لقاء خصوصية مختلفة، لأن الجمهور لا يشاهد فيلمًا فقط، وإنما يتعرف أيضًا على تجربة الفنان مع هذا الفيلم، والأسباب التي دفعته إلى اختياره، وهو ما يفتح الباب أمام حوار إنساني وفني أكثر عمقًا.

وأوضح أن المهرجان يهتم خلال دورته الثالثة بالتفاعل مع المجتمع المدني في محافظة السويس، والعمل على أن يشعر المواطن بأن المهرجان جزء من الحياة الثقافية والاجتماعية للمحافظة، وليس مجرد حدث سينمائي يقام في أماكن مغلقة.

بدوره قال زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان إن «سينما كافية» يمثل تجربة مختلفة ضمن برامج VSFILM، لأن الفنان لا يأتي فقط للحديث عن أعماله، وإنما يشارك الجمهور فيلمًا يحبه، ثم يستمع إلى آرائهم وانطباعاتهم ويدخل معهم في نقاش مفتوح.

مؤكدا أن المهرجان يسعى إلى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في السويس، وخلق مساحات جديدة يلتقي فيها صناع السينما بالجمهور بعيدًا عن الشكل التقليدي للندوات والمؤتمرات، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن يتحول الجمهور من مجرد متلقٍ إلى شريك حقيقي في التجربة السينمائية.