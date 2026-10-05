موعد بدء عرض مسرحية الحالة خطيرة جدا وأسعار التذاكر

تستعد الفنانة بدرية طلبة لبدء عرض مسرحيتها الجديدة "الحالة خطيرة جدًا"، على مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية.

ومن المقرر أن تبدأ بدرية طلبة عرض مسرحيتها يوم 8 أكتوبر الجاري، ويبلغ سعر التذكرة بين 82 جنيها، 107 جنيهات.







تفاصيل المسرحية:



«الحالة خطيرة جدًا» بطولة بدرية طلبة، ورضا إدريس، وأحمد سعد ميشو، وإيهاب مبروك، إلى جانب نخبة من فناني مسرح الإسكندرية.

ويقدم العرض في إطار كوميدي استعراضي، من خلال شخصية «إيزيس» مدرسة التاريخ، التي تتعرض لعدد من المواقف والمفارقات خلال رحلة بحثها عن الأصالة والتراث، في معالجة تجمع بين الكوميديا والاستعراض.

العرض من تأليف وليد يوسف، وتصميم الديكور والملابس وليد جابر، والموسيقى والألحان شريف ياسر، وتصميم الاستعراضات محمد ميزو، والشاعر الدكتور محمد مخيمر، وتصميم الإضاءة محمد المأموني، فيما تضم هيئة الإخراج مهند مختار، رضوى حسن، محمود فيشر، وممدوح حنفي، وإخراج محمد مرسي.