فراس سعيد: أقدم الشر في «محمود الطيار».. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. خاص| فيديو

كشف الفنان فراس سعيد عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «محمود الطيار»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مميزة بالنسبة له، وأنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَ سوى أيام قليلة على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل.

وقال فراس سعيد في لقاء خاص لـ«صدى البلد» إن شخصيته في مسلسل «محمود الطيار» مميزة، حيث يقدم شخصية شريرة ضمن أحداث العمل، موضحًا أنه سعيد ومتحمس لردود أفعال الجمهور عليها.

وأضاف: «تجربة محمود الطيار مميزة جدًا بالنسبة لي، وسعيد بالعمل مع كل فريق المسلسل، وأواصل حاليًا تصوير مشاهدي، ولم يتبقَ سوى أيام قليلة على انتهاء تصوير دوري في العمل».

وأشار فراس سعيد إلى أنه يحرص خلال الفترة الحالية على قراءة عدد من الأعمال الجديدة، مؤكدًا أنه يبحث دائمًا عن الشخصيات المميزة

كما كشف عن مشاركته مع النجم يوسف الشريف في العمل الجديد، موضحًا أنه متحمس لهذه التجربة، خاصة أنها تجمعه بأحد أبرز نجوم الدراما المصرية، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.

وعن الأدوار التي يتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة، قال فراس سعيد إنه يتمنى تجسيد دور شعبي، مؤكدًا أن تقديم شخصية من البيئة الشعبية يمثل تحديًا فنيًا بالنسبة له، خاصة مع رغبته في تقديم شخصية تحمل تفاصيل وملامح مختلفة عما قدمه من قبل.

فراس سعيد في «محمود الطيار»

ويشارك فراس سعيد في مسلسل «محمود الطيار»، الذي يضم نخبة من الفنانين، من بينهم دياب، سارة سلامة، انتصار، محمد عبد العظيم، وليد فواز، محمود البزاوي، إلى جانب فراس سعيد، والعمل من إخراج محمد عبدالسلام.

ويأتي المسلسل ضمن الأعمال التي يراهن عليها أبطالها لتقديم تركيبة درامية مختلفة، مع وجود عدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تجمع بين التشويق والصراعات الدرامية.

ويواصل فريق العمل تصوير المشاهد المتبقية خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للانتهاء من التصوير خلال الأيام المقبلة.

فراس سعيد في «إفراج»

وكان فراس سعيد قد شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل «إفراج»، بطولة الفنان عمرو سعد، والذي دارت أحداثه حول شخصية «عباس الريس»، الذي يغادر أسوار السجن بعد خمسة عشر عامًا من العزلة، لكنه يخرج بقلب مثقل ويدين تلاحقهما تهمة قاسية، بعدما اتُّهم في قضية مقتل زوجته التي قُتلت غدرًا.

وخلال الأحداث، لا يبحث عباس عن الانتقام فقط، وإنما يخوض رحلة شاقة للتكفير عن ذنب يطارده، في محاولة للوصول إلى صك غفران لا يمنحه إلا الأبرياء، لتتوالى الأحداث في إطار درامي مليء بالصراعات والمفاجآت.

وجاءت مشاركة فراس سعيد في العمل ضمن مجموعة كبيرة من النجوم، في تجربة درامية حظيت باهتمام الجمهور خلال موسم رمضان.

فراس سعيد في مسلسل «البخت»

كما شارك فراس سعيد في رمضان الماضي من خلال مسلسل «البخت»، الذي أخرجه معتز حسام، وتولى مدير التصوير تامر جوزيف، فيما كتب العمل المؤلف حسام موسى.

وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم عبير صبري، بسنت النبراوي، أحمد عبد العزيز، فراس سعيد، ندى بهجت، تامر فرج، أحمد وفيق، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وتأتي مشاركة فراس سعيد في عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة لتؤكد حرصه على تقديم شخصيات مختلفة، والبحث عن أدوار جديدة تتيح له استعراض قدراته التمثيلية والابتعاد عن النمطية والتكرار.

ومع مشاركته الحالية في «محمود الطيار»، وتحضيره لأعمال جديدة من بينها العمل الذي يجمعه مع يوسف الشريف، يبدو أن فراس سعيد يستعد لمرحلة فنية جديدة يسعى خلالها إلى تقديم المزيد من الشخصيات المتنوعة، وعلى رأسها الدور الشعبي الذي يتمنى تجسيده خلال الفترة المقبلة.