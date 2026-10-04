إيه الهدف من اللي بيحصل؟.. منة فضالي تتساءل عن الظلم في الوسط الفني.. ليه ناس وناس؟

أثارت الفنانة منة فضالي حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وجهت رسالة غامضة تحدثت خلالها عن وجود ظلم في الوسط الفني، متسائلة عن أسباب ما يحدث والهدف منه.

منة فضالي تتساءل عن الظلم في الوسط الفني

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في ظلم كبير أوي في الشغلانة.. ليه كده؟ وإيه الهدف من اللي بيحصل؟ وليه ناس وناس؟».

وأثارت كلمات الفنانة تساؤلات متابعيها حول طبيعة المواقف التي تقصدها، خاصة أنها لم تكشف عن تفاصيل محددة بشأن ما أشارت إليه في رسالتها، أو الأشخاص المعنيين بها.

آخر أعمال منة فضالي

وعلى صعيد آخر، كانت آخر مشاركات منة فضالي في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، بمشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب مجموعة من الفنانين.