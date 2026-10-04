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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العمر لا يشغلني.. تصريح ناري لـ سوزان نجم الدين عن تجسيدها شخصية والدة حمادة هلال

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
تقى الجيزاوي

علقت الفنانة سوزان نجم الدين على تقديمها دور والدة حمادة هلال في مسلسل «ابن أصول»، وذلك ردًا على التساؤلات التي طالت عمرها وملامحها، وما إذا كانا يسمحان لها بتقديم الشخصية، موضحة أن العمر أو الشكل لا يشغلانها، وإنما ما يهمها هو الهدف من الدور.

وتابعت الفنانة سوزان نجم الدين حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة إن دور «صولا» في مسلسل «ابن أصول» أعجبها للغاية، كونها رأت في الدور الحالة التي تعيشها الشخصية والبيوت العربية، وحب التملك من الأم لأبنائها، مردفة أنها تهتم بالقضايا التي تناقش الأسرة والتربية، والعمل كان يناقش تملك الأم لابنها، ومن الابن لأمه.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أن الأم، حتى إذا كان لديها أولاد أو تقدمت في العمر، يجب ألا تهمل في نفسها أو في مظهرها، معقبة: «مش لازم الست لما تكبر في العمل تبقى مهملة في نفسها أو في مظهرها وتكون ريحتها وحشة وبتلبس أي كلام، بالعكس الست دي عظيمة ومن روح الله، وما ينفعش إحنا نتعامل معاها باستهتار، لأنها قيمة وقامة كبيرة وبتبني المجتمع».


وأضافت سوزان نجم الدين: «لازم الست تعبر عن المجتمع، فلو إنتِ مش مهتمة بنفسك، أولادك هيطلعوا مهتمين بنفسهم إزاي؟ والمرأة هي اللي بتبني المجتمع، وهي اللي بتهدم مجتمع في نفس الوقت، فالست دي هي المربية للراجل اللي هيطلع ظابط أو فنان أو قاتل أو دكتور أو مجرم».


واختتمت سوزان نجم الدين حديثها قائلة: «الأم هي الفطرة الأساسية وبتقع عليها مسؤولية كبيرة، ولازم نهتم بنفسنا من جوه قبل بره، ولما بتهتم بنفسك من جوه، تأكدي إنه هينعكس عليكي من بره».

سوزان نجم الدين برنامج «تفاصيل» الإعلامية نهال طايل

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