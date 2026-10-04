سوزان نجم الدين: مصر كانت وستظل وطنًا أشعر فيه بالأمان والانتماء

عبّرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن امتنانها لتكريمها خلال فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، مؤكدة أن مصر تحتل مكانة استثنائية في قلبها، لما تمثله لها من مشاعر الأمان والمحبة والانتماء.

وأوضحت سوزان نجم الدين أن علاقتها بمصر تتجاوز كونها بلدًا احتضنها، قائلة خلال فعاليات المهرجان: «مصر لم تكن يومًا مجرد بلد بالنسبة لي، لكنها كانت وستظل وطنًا يحتضنني، وبيتًا كبيرًا أشعر فيه بالأمان والانتماء والمحبة».

وأضافت أن مصر ستظل بالنسبة لها «أم الدنيا»، مشيرة إلى تقديرها الكبير للشعب المصري وما تشعر به من ارتباط خاص بالبلد على المستوى الإنساني والفني



وأضافت: «أشكر القائمين على المهرجان على هذا التكريم الغالي، الذي أحمله بمحبة ومسؤولية كبيرة، لأن التكريم بالنسبة لي ليس مجرد احتفاء بما قدمته، لكنه دائمًا دافع لتقديم المزيد، فما زال لدي الكثير الذي أريد أن أقدمه».

وتابعت: «أهدي هذا التكريم لكل إنسان لم يتخلَّ عن حلمه، ولم يتنازل عن قيمته ومكانته، حتى لو تعرض للخذلان أو واجه صعوبات في الطريق، لأن الإنسان الحقيقي هو الذي يتمسك بحلمه ويواصل السعي مهما كانت الظروف».

واختتمت سوزان نجم الدين حديثها قائلة: «وأهدي هذا التكريم أيضًا لكل امرأة استطاعت أن تحول ما مرت به من صعوبات إلى قوة، وأن تجعل من تحدياتها دافعًا للاستمرار والنجاح، ولكل امرأة تؤمن بنفسها وبقدرتها على صناعة مكانتها بنفسها، مثل نجمتنا اليوم نادية الجندي».