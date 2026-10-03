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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لورشة اختيار الممثلين كعملية إبداعية

ورشة اختيار الممثلين كعملية إبداعية
ورشة اختيار الممثلين كعملية إبداعية
سعيد فراج

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب التقديم لورشة "اختيار الممثلين كعملية إبداعية"، بالتعاون مع منصة ArabAmericanCasting، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، في إطار الدورة السابعة والأربعين من المهرجان المقررة إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

تأتي الورشة في إطار اهتمام المهرجان بتوفير مساحات تدريبية متخصصة لصناع الأفلام والمواهب العاملة في مختلف مجالات صناعة السينما، وتسليط الضوء على عملية اختيار الممثلين باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في بناء الفيلم وتطوير رؤيته الإبداعية، تتجاوز مرحلة البحث عن ممثلين لأدوار محددة.

تستكشف الورشة كيفية تعاون المخرجين والمنتجين ومديري اختيار الممثلين والممثلين من أجل بناء فريق يخدم القصة، ويعزز العلاقات بين الشخصيات، ويساهم في تقديم أداءات مقنعة ومتسقة مع رؤية الفيلم. ويقدم البرنامج اختيار الممثلين كعملية إبداعية تبدأ منذ المراحل المبكرة لتطوير المشروع، وتستمر خلال اختبارات الأداء وإعادة الاختبارات والاستعداد للإنتاج.

ومن خلال الأمثلة العملية، والمناقشات الجماعية، وتمارين اختيار الممثلين، ودراسات الحالات الواقعية، يتعرف المشاركون على كيفية التعبير عن رؤيتهم الإبداعية، والتعامل مع الأدوار والشخصيات التي تتطلب حلولًا خاصة، وإجراء اختبارات أداء أكثر فاعلية، واتخاذ قرارات مدروسة في عملية اختيار الممثلين.

يقود الورشة الممثل ومدير اختيار الممثلين اللبناني الأمريكي حمزة سمان، مقدمًا للمشاركين خبرته في مجال التمثيل واختيار الممثلين، مع التركيز على العلاقة بين رؤية المخرج، واحتياجات الشخصية، واختيار الممثل المناسب للدور.

تقام الورشة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وتشترط فيمن يتقدم لها أن يكون مصري الجنسية أو مقيمًا في مصر، وأن يتم سن 18 عامًا فأكثر وقت التقديم، مع امتلاك خبرة سابقة في صناعة الأفلام، وبصفة خاصة كصانع أفلام، أو مخرج، أو منتج، أو مدير اختيار ممثلين، أو ممثل. ويلتزم المشاركون المقبولون بحضور جميع جلسات الورشة والبرامج ذات الصلة. 

يتم التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة من خلال الاستمارة المخصصة لذلك على الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مع العلم أن الموعد النهائي للتقديم 10 أكتوبر 2026.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). يقام سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقد رسخ على مدار تاريخه مكانته كمنصة رئيسية للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، وتدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة.

عن ArabAmericanCasting منصة متخصصة في مجال اختيار الممثلين، تركز على تمثيل ودعم المواهب العربية والعربية الأمريكية، وتعمل على تعزيز حضور هذه المواهب في صناعة السينما والتليفزيون، وخلق جسور بين المواهب وصناع الأفلام في العالم العربي والولايات المتحدة.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي

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