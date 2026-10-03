متابعة ميدانية للمواقف للاطمئنان على انتظام نقل الطلاب والمواطنين بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف المرور الميداني على المواقف وخطوط النقل، لمتابعة انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، بما يضمن انتظام حركة نقل الطلاب والمواطنين خلال العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، كثفت الأجهزة التنفيذية جولات المتابعة الميدانية على المواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل اللازمة لخدمة الطلاب والمواطنين، مع التعامل الفوري مع أي كثافات أو ملاحظات يتم رصدها.

وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف المتابعة الميدانية على المواقف وخطوط النقل، لضمان انتظام حركة النقل وتوفير سبل الراحة للطلاب والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها.