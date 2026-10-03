خدمة المواطنين بالشرقية تحسم 343 طلباً وشكوى على مدار سبتمبر بنسبة 100٪

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين دون تمييز وذلك في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة للجميع ، لضمان حصول كل مواطن على حقه في عرض مشكلته ومتابعة حلها ، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

واضاف إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن فريق عمل الإدارة إستقبل (٩٢) شكوى و (٢٥١)طلباً على مدار شهر سبتمبر بإجمالى (٣٤٣) طلباً وشكوى ، مؤكداً تقديم كافة التيسيرات اللازمة والحلول المناسبة ، وفقاً للإمكانات المتاحة، بالتواصل مع الجهات المختصة بنسبة تنفيذ بلغت (١٠٠٪).

واضاف أنه تنوعت الشكاوى والطلبات ما بين "شكاوى البناء بدون ترخيص ، طلبات توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – غاز) ،تقنين أوضاع أراضي واضعي اليد ،تظلمات وظيفية ،طلبات خاصة بـ معاش تكافل وكرامة وفرص عمل بالقطاع الخاص".

وأشار محافظ الشرقية أن حل مشكلات المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، مؤكداً أن التواصل المباشر والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة يظل السبيل الأهم لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تليق بأهالي محافظة الشرقية.