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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن شرقي يطمئن جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بن شرقي
بن شرقي
علا محمد

عاد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المباريات، بعدما سجل هدفًا خلال الفوز الودي الذي حققه الفريق الأحمر على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد.

وأعلن الإعلامي سيف زاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عودة أشرف بن شرقي للمشاركة وتسجيله في المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمام مصر المقاصة، في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار تحضيرات الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، في مواجهة تحمل رقم 133 في تاريخ لقاءات القمة بين الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة، في ظل أهمية المباراة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري، مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لاستعراض أبرز الجوانب الفنية للمواجهة المرتقبة.

المغربي أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي الفريق الأحمر

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