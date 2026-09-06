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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو الليثي عن سوزان نجم الدين: اسم عربي كبير جسّد أصعب قصة درامية في الواقع

عمرو الليثي
عمرو الليثي

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر قناة الحياة، النجمة السورية سوزان نجم الدين، في لقاء استثنائي كشفت خلاله عن العديد من الأسرار والحكايات والكواليس التي لم تُروَ من قبل، كما تحدثت عن محطات فارقة في حياتها الفنية والإنسانية.

وقال عمرو الليثي في مقدمة الحلقة: «ضيفتي الليلة اسم عربي كبير، فنانة استطاعت على مدار سنوات طويلة أن تحجز مكانها في قلوب الجمهور بالموهبة والثقافة والاجتهاد والحضور المختلف».

وأضاف: «شاهدناها في أعمال تاريخية تركت بصمتها في الذاكرة، وفي أعمال اجتماعية وإنسانية وكوميدية أكدت على قدرتها على التطور والتنوع والمغامرة والتحدي».

وتابع الليثي: «وخلف أضواء النجومية التي عاشتها، كانت هناك أصعب قصة درامية جسدتها في الواقع. كانت الأم التي عاشت سنوات من الانكسار والانتظار والإحساس بالفقد والحرمان والخوف. رحلتها طويلة ما بين النجاح والتحديات، والفن والحياة».

واختتم عمرو الليثي مقدمته قائلاً: «إنها واحدة من أبرز نجمات الدراما العربية. أرحب بضيفتي العزيزة النجمة السورية سوزان نجم الدين، في ثاني لقاء لي معها في "واحد من الناس" بعد حوالي 10 سنوات».

وخلال الحلقة، أجابت سوزان نجم الدين عن عدد من الأسئلة الصادمة التي كشفت جانبًا إنسانيًا عميقًا من حياتها بعيدًا عن أضواء الشهرة، ومن بينها سؤالها عن الاختيار بين عيش جميع تفاصيل الأمومة وبين أن تصبح نجمة كبيرة، كما كشفت عن حقيقة تفكيرها في الانتحار خلال بعض الفترات الصعبة التي مرت بها.

وتحدثت النجمة السورية كذلك عن زوجها الراحل، وكشفت عن الكلمة التي كانت تتمنى أن تقولها له قبل وفاته، إلى جانب الحديث عن معاناتها بعد رحيله وتأثير الفراق عليها، في واحدة من أكثر المحطات الإنسانية تأثيرًا خلال اللقاء.

كما تطرقت سوزان نجم الدين إلى علاقتها بأبنائها ولحظة لقائهم بعد سنوات من الغياب، قائلة إنها «انحرمت منهم 5 سنين»، واستعادت تفاصيل تلك المرحلة الصعبة، بالإضافة إلى الحديث عن زفاف ابنتها والمشاعر التي عاشتها خلال هذه المناسبة.

وكشفت أيضًا عن تجربتها الفنية مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز من خلال مسلسل «باب الخلق»، والذكريات التي جمعتها به خلال العمل، كما تحدثت عن إمكانية الزواج مرة أخرى، وحقيقة تفكيرها في اعتزال الفن خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اللقاء بعد نحو 10 سنوات من اللقاء الأول الذي جمع عمرو الليثي بسوزان نجم الدين في برنامج «واحد من الناس»، ليحمل اللقاء الجديد الكثير من الأسرار والكواليس التي تكشف جوانب مختلفة من رحلة النجمة السورية بين النجاح والانكسار، والفن والحياة.

عمرو الليثي سوزان نجم الدين واحد من الناس

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