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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط محطة وقود في المنوفية تتلاعب بالعدادات

حملات تموينية
حملات تموينية

شنّت إدارة التموين بمدينة السادات حملة تفتيشية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة الحالة العامة بقطاع المواد البترولية وأسطوانات الغاز والتحقق من الالتزام بالأسعار الرسمية.

​وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات والتجاوزات، و​ضبط واقعة غش تجاري بمحطة وقود، وتم تحرير محضر جنح ضد إحدى محطات خدمة وتزويد السيارات، لارتكابها جريمة الغش التجاري والتلاعب بمسدس الضخ الخاص بالطلمبة، حيث ثبت تموين السيارات بكميات أقل من المقدار المالي المدفوع والظاهر على شاشة المحطة.

 وقد جرى تشميع المسدس المخالف فوراً لمنع استمرار المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحطة.

كما تم ​تحرير 8 محاضر ضد عدد من ممتلكي منافذ توزيع أسطوانات الغاز المنزلية (من شباب الخريجين والمسؤولين عن التوزيع)، لامتناعهم عن استلام كامل الحصة المقررة لهم وتوزيعها على المواطنين، بما يتنافى مع القواعد والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

​هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات.

المنوفية محافظة المنوفية السادات حملات تموينية الغاز

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