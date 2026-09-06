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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه المنوفية: لا تهاون في تطبيق إجراءات السلامة

مياة المنوفية
مياة المنوفية

عقد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية اجتماعًا موسعا مع مديري السلامة والصحة المهنية على مستوى الشركة والأفرع التابعة في إطار حرص الشركة على توفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على سلامة جميع العاملين والمتعاملين مع الشركة والحفاظ على ممتلكات الشركة، والتأكيد على أن حياة العاملين وسلامتهم خط أحمر لا يمكن المساس به.

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على تنفيذ الأعمال عالية الخطورة ومنها العمل في الأماكن المغلقة وأعمال الكهرباء والأعمال الخاصة بمنظومة غاز الكلور والعمل على ارتفاعات والتأكيد على إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والعمل الآمن قبل وأثناء تنفيذ تلك الأعمال.

وأكد على ضرورة التفتيش الدوري والمستمر على جميع أعمال المقاولين بمختلف أنحاء المحافظة، والتأكد من التزامهم الكامل بتطبيق قواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وعدم التهاون أو السماح بأي مخالفة قد تعرض حياة العاملين للخطر.

كما أكد، أن الهدف الأساسي لمنظومة السلامة والصحة المهنية هو منع وقوع الحوادث وتفادي أسبابها، من خلال رفع الوعي، والتدريب المستمر، والمتابعة الميدانية، والتدخل الفوري لتصحيح أي ممارسات غير آمنة.

وشدد، على أن سرعة إنجاز الأعمال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون على حساب حياة أو سلامة أي عامل، وأن الالتزام بإجراءات السلامة يأتي في مقدمة الأولويات، مهما كانت طبيعة العمل أو ظروفه.

وعقب الاجتماع، تم تنفيذ تجربة عملية للتعامل الآمن مع الأعمال داخل الأماكن المغلقة، تضمنت استعراض الإجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء الدخول والعمل، والتعامل مع المخاطر المحتملة، والتأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع حالات الطوارئ.

كما تم تنفيذ تجربة عملية للتعامل مع تسرب غاز الكلور، بهدف رفع مستوى جاهزية العاملين ، والتدريب على سرعة الاستجابة والسيطرة على التسرب، والتعامل الآمن مع حالات الطوارئ وفقًا لإجراءات السلامة والصحة المهنية المعتمدة.

وتؤكد الشركة استمرارها في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش والتدريب، بما يسهم في حماية العنصر البشري والحفاظ على ممتلكات الشركة، وضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وأمان، وصولًا إلى بيئة عمل خالية من الحوادث الجسيمة.

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