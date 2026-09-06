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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية: ندعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية سير أعمال اللجنة التنفيذية لليوم الثاني علي التوالي ، وذلك لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " المرحلة الرابعة " ، مما يعكس حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات الخضراء وتعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتواصل اللجنة التنفيذية أعمالها من خلال فحص ومراجعة المشروعات المستوفاة للمعايير والاشتراطات المنظمة ، ودراسة مكوناتها وأهدافها ومدى توافقها مع محاور المبادرة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والموضوعية في أعمال التقييم واختيار المشروعات الأكثر تميزاً واستحقاقاً للتأهل ، حيث أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة 312 مشروعاً، وتم اختيار 43 مشروعاً مستوفياً للمواصفات، ومن المقرر اختيار 18 مشروعاً للتصفية النهائية للمنافسة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لأعمال اللجنة ، وتشجيع أصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة في مجالات البيئة والاستدامة والعمل المناخي ، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية مبادرة مشروعات الخضراء

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