«يوم في قريتنا» تواصل تطوير قرى المنوفية ورفع كفاءة الخدمات

تتواصل علي أرض الواقع فعاليات مبادرة «يوم في قريتنا» بمختلف قرى محافظة المنوفية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، لتقديم خدمات متكاملة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ حزمة من الأعمال الخدمية والتطويرية، للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والمظهر الحضاري للقرى والارتقاء بمستوى النظافة والطرق والإنارة والتجميل، والاستجابة لمطالب واحتياجات الأهالي.

ففي مركز بركة السبع، شهدت قرية منشأة الرافعي تنفيذ عدد من الأعمال، شملت رفع مخلفات وتجمعات القمامة ونواتج الهدم، وتسوية وتمهيد مداخل القرية لتيسير حركة المواطنين كما تابعت الحملة أعمال برج الإنارة واستبدال التركيبات بلمبات موفرة للطاقة «ليد»، إلى جانب إصلاح نحو 20 كشاف ليد، فضلًا عن المرور على مدرسة منشأة الرافعي الابتدائية «فصول الإعدادي» للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الجديد ولقاء أهالي القرية، والاستماع إلى مطالبهم وبحث المشكلات التي تواجههم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار القانون.

وفي ذات السياق ، واصلت المبادرة فعالياتها بقرية مشيرف بالباجور، حيث تم تمهيد وتسوية جانبي الطريق العام بطول 5 كيلومترات بداية من مدخل القرية، إلى جانب رفع 40 طن من التراكمات والمخلفات ونواتج الهدم و تشجير وتجميل محيط المدرسة الثانوية ، من خلال زراعة الأشجار ، لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء مظهر جمالي على القرية بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بالمظهر العام .

وأكد محافظ المنوفية استمرار أعمال مبادرة يوم في قريتنا بمختلف قرى المحافظة وفق خطة محددة، و المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق المستهدف منها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع احتياجات القرى ومشكلاتها.