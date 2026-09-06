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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير.. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر أكبر سعر دولار مقابل الجنيه في بدء تعاملات صباحية له اليوم الأحد 6-9-2026؛ على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

البنوك تبدأ العمل اليوم

من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين اثنين بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية .

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوي البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في البنوك.

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع .

سعر الدولار

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 50.79 جنيها للشراء و 50.89 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و الكويت الوطني.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.85 جنيها للشراء و 50.95 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع في بنوك " المصرف فالعربي الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC،المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.91 جنيها للشراء و 51.01 جنيها للبيع في بنكي " سايب، نكست".

البنك المركزي

البنك المركزي المصري

وجه البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله؛ تحذيرات جديدة لعملاء البنوك ومستخدمي تطبيق إنستاباي من الطرق التي يستخدمها المحتالون لسرقة الحسابات وإختراقها.

أوضح البنك المركزي المصري في منشور مقتضب تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعي وعددًا من وسائل الإعلام المعتمدة لدى البنك؛ تحذيرات ونصائح للعملاء لمواجهة العمليات الإحتيالية التي تجرى من بعض المحتالون لسرقة الأموال عبر تطبيق إنستاباي.

قال البنك إنه موظفو تطبيق إنستاباي لا يقومون بالإتصال بالعملاء من تلقاء أنفسهم عبر المكالمات الهاتفية بدعوى تحديث البيانات وارسال لينكات وروابط مزيفة للتحديث.

أوضح البنك المركزي أن تلك المحاولات ماهي إلا وسائل للإحتيال والاستدراج لسرقة الأموال بمجرد الضغط على تلك اللينكات.

وحذر البنك المركزي المصري من تلك العمليات أو الاستجابة لها والتي تعد فرصًا للوقوع في شباك المحتالون.

وأطلق البنك المركزي  هشتاج تحت عنوان  #معًا_نكافح_الاحتيال .

تأتي تلك الاجراءات في اطار حملة البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك المصرية لتوعية المواطنين وعملاء البنوك بأخطار عمليات النصب والإحتيال على المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

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