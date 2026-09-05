سعر الدولار في البنوك الآن

يستمر استقر سعر الدولار على مستوى السوق الرسمية مع تعاملات اليوم السبت 5-9-2026.

الدولار اليوم

سجل سعر الدولار ثباتا داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع في بنكي "الإسكندرية، الكويت الوطني".

الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع في بنوك " أبوظببي الأول، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك منها 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر

وصل أعلى سعر دولار 51.07 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 50.91 جنيه للشراء و 51.01 جنيه للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.9 جنيه للشراء و51 جنيها للبيع في بنك نكست.