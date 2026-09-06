استعدادات مكثفة وطوارئ في مدارس تلا بالمنوفية استقبالاً للعام الدراسي الجديد

​شهدت مدارس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية حالة من الاستنفار والتجهيزات المكثفة، وذلك في إطار خطة الشاملة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب مع انطلاق الموسم الدراسي.

​وقام محمد عمران، رئيس مركز ومدينة تلا، يرافقه باسم خميس، مدير الإدارة التعليمية، أيمن غيث، وكيل الإدارة، بجولات ميدانية تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزيتها.

​وشملت الأعمال الميدانية ​رفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس وفي المحيط الخارجي لها، و​تقليم وقص الأشجار الكثيفة لحماية الطلاب وتجميل الفناء، و​إعادة دهان وتزيين الأسوار الخارجية والداخلية لإضفاء مظهر حضاري، وزراعة وتجميل أحواض النباتات والمسطحات الخضراء داخل المدارس.

​كما شهدت مدرسة المساعي بتلا لمسات إبداعية مميزة أشرف عليها مدير المدرسة، حيث جرى تطوير وتجهيز المرافق بأسلوب مبتكر عكس حرص الإدارة على تقديم أفضل صورة للمؤسسات التعليمية بالمدينة.