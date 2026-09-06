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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة وطوارئ في مدارس تلا بالمنوفية استقبالاً للعام الدراسي الجديد

رئيس مدينة تلا
رئيس مدينة تلا

​شهدت مدارس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية حالة من الاستنفار والتجهيزات المكثفة، وذلك في إطار خطة الشاملة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب مع انطلاق الموسم الدراسي.

​وقام محمد عمران، رئيس مركز ومدينة تلا، يرافقه باسم خميس، مدير الإدارة التعليمية، أيمن غيث، وكيل الإدارة، بجولات ميدانية تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزيتها.

​وشملت الأعمال الميدانية ​رفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس وفي المحيط الخارجي لها، و​تقليم وقص الأشجار الكثيفة لحماية الطلاب وتجميل الفناء، و​إعادة دهان وتزيين الأسوار الخارجية والداخلية لإضفاء مظهر حضاري، وزراعة وتجميل أحواض النباتات والمسطحات الخضراء داخل المدارس.

​كما شهدت مدرسة المساعي بتلا لمسات إبداعية مميزة أشرف عليها مدير المدرسة، حيث جرى تطوير وتجهيز المرافق بأسلوب مبتكر عكس حرص الإدارة على تقديم أفضل صورة للمؤسسات التعليمية بالمدينة.

المنوفية محافظة المنوفية تلا استعدادات المدارس

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