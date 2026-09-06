رئيس البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة أدركت بالتأكيد أن عهد الردود المتناسبة قد انتهى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن رئيس البرلمان الإيراني، أن الولايات المتحدة أدركت بالتأكيد أن عهد الردود المتناسبة قد انتهى.

وفي سياق آخر..كشفت تقديرات استخباراتية إسرائيلية أن إيران تعمل على الإعداد لشن هجوم جديد ضد إسرائيل على غرار هجمات 7 أكتوبر، لكن هذه المرة في إطار عملية منسقة ومتعددة الجبهات تشارك فيها فصائل تابعة لها في المنطقة.

خطة إيرانية لتفعيل "محور المقاومة" بشكل كامل

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، تسعى الجمهورية الإسلامية إلى تكرار سيناريو هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 - والذي أسفر عن مقتل أكبر عدد من اليهود في يوم واحد منذ المحرقة - إلا أنها تخطط هذه المرة لتنسيق كامل بين أذرعها، وعلى رأسها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.