للاستماع لشكاواهم وحلها.. محافظ المنوفية يواصل لقاءاته الدورية بالمواطنين

واصل اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، لقاءاته الدورية المباشرة بالمواطنين، وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر معهم، والوقوف ميدانيًا على مطالبهم واحتياجاتهم، والاستماع إلى شكاواهم والعمل على سرعة إيجاد حلول عاجلة لها، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وفي مستهل اللقاء، أمر محافظ المنوفية بصرف دعم مالي لإحدى الطالبات المتفوقات بالشهادة الإعدادية كمصروفات دراسية لالتحاقها بأحد المعاهد المتخصصة، مراعاةً لظرفها المعيشية ودعماً لها على مواصلة تفوقها الدراسي، مؤكداً حرصه التام على رعاية أبنائه الطلاب بما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

كما وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة إنسانية بناحية سبك الأحد بأشمون تعول 4 أبناء وتعاني من ظروف صحية ومعيشية صعبة.

ووجه أيضا بالاستجابة الفورية لحالة مرضية تتطلب إجراء تدخل جراحي عاجل لزرع قرنية وتلتمس تسهيل إجراءات الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، حيث كلف مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية باتخاذ اللازم فوراً، وتم تحديد موعد غداً، الأحد، لعرض الحالة على اللجنة الطبية المختصة، مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة، وترسيخاً لمبدأ الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين تيسيراً عليهم.

واستمع محافظ المنوفية لشاب بمدينة سرس الليان يعاني من ضمور العضلات، يلتمس توفير مصدر دخل ثابت يعينه على متطلبات الحياة، ووجه بالتنسيق مع إحدى الجهات المعنية لتوفير فرصة عمل مناسبة لحالته الصحية، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة له.

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بفحص شكوى مواطن بناحية الخطاطبة بالسادات بشأن مدى صحة رخصة البناء الصادرة له والعرض عليه.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتفعيل مبادرة "يوم في قريتنا" بقرية الرمالي هذا الأسبوع، بما يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع جميع المواطنين، وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.