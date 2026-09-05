ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و651 شهيدا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و651 شهيدا، و174 ألفا و575 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 17 شهيدا (5 جدد وشهيد متأثرا بإصابته، و11 انتشال) بالإضافة إلى 27 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,344 شهيدا، والمصابين إلى 4 آلاف و464 إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

وأوضحت أنه تم إضافة 160 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها خلال شهر أغسطس المنصرم.

ولفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.