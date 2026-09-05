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بوتين يصف مفاوضات ويتكوف وكوشنر بـ«الصعبة».. مساعٍ أمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر في موسكو.. والكرملين: المفاوضات تمر بمرحلة صعبة

بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر
بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر
فرناس حفظي

أعلن الكرملين اليوم، السبت، بدء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث آخر مستجدات المفاوضات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» أن بوتين وصف المفاوضات خلال اللقاء بأنها تمر بـ«وضع صعب»، في إشارة إلى تعقيدات المسار التفاوضي والتحديات التي تواجه الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية.

ويأتي الاجتماع في إطار التحركات الدبلوماسية التي يجريها مبعوثا الرئيس الأمريكي في موسكو، وسط مساعٍ لدفع المفاوضات إلى الأمام ومناقشة الملفات العالقة.

الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موسكو ستيف ويتكوف جاريد كوشنر دونالد ترامب

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