بمشاركة مرموش.. توتنهام يحصد نقطته الأولى في الدوري الإنجليزي بتعادله السلبي مع نوتينجهام فورست

حصد توتنهام نقطته الأولى هذا الموسم في البريميرليج، وذلك بتعادله السلبي مع مضيفه نوتينجهام فورست في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سيتي جرواند في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع توتنهام منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 84، ليقود توتنهام لحصد النقطة الأولى، وذلك بعد أن خسر في الجولتين الأولى والثانية، بينما رفع نوتينجهام فورست رصيده إلى نقطتين.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، حقق كريستال بالاس انتصاره الأول هذا الموسم والذي جاء على حساب مضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع كريستال بالاس رصيده إلى ثلاث نقاط، ويستمر فولهام بدون أي رصيد من النقاط.

وتعادل برايتون مع ضيفه ليدز يونايتد بهدف لكل منهما، ليرفع ليدز رصيده إلى خمس نقاط، بينما يصبح رصيد برايتون 4 نقاط، وبنفس النتيجة تعادل سندرلاند مع مضيفه برينتفورد، ليرفع سندرلاند رصيده إلى خمس نقاط، ويصبح رصيد برينتفورد أربع نقاط.