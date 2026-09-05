قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث للقلب عند تدخين السجائر
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها على موسكو حتى الإثنين المقبل
نشأت الديهى: هل يمكن أن نجد لدينا ثقافة الإبلاغ عن قطع شجرة أو الاعتداء عليها؟
الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتفوق علي النصر 2-1 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم في مصر
بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض
الأمم المتحدة: علاج أضرار تجارة الرقيق يحتاج حلولا شاملة تتجاوز التعويضات المالية
كذابة.. يوسف الحسيني: رصد الإخوانية تعتمد على شحن المواطنين واستغلال مشاعر الاستياء
لوريان يفوز على لانس بهدف نظيف في الدوري الفرنسي
وثق المشهد بهاتفه.. سفير أمريكا يرصد وصول المستوطنين خلال زيارته للضفة
الفراخ بـ65 جنيه.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر: 10 جنيه خسائر في الكيلو
الرئيس الروسي يدشن خطا نفطيا جديدا لتعزيز النقل عبر القطب الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرب إيران تخنق جهود الإغاثة.. 1.5 مليون طفل مهددون بفقدان المساعدات

حرب إيران تخنق جهود الإغاثة.. 1.5 مليون طفل مهددون بفقدان المساعدات
حرب إيران تخنق جهود الإغاثة.. 1.5 مليون طفل مهددون بفقدان المساعدات
أ ش أ

حذرت منظمة أنقذوا الأطفال الخيرية، ومقرها لندن، من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط يفرض أعباء إضافية على عمليات الإغاثة، ويجبرها على إنفاق المزيد للوصول إلى عدد أقل من الأطفال.

وفق صحيفة الجارديان، فقد أجرت المنظمة تحليلا لتداعيات ارتفاع تكاليف النقل والوقود والغذاء والإمدادات الطبية نتيجة الصراع، لتقدر التكلفة الإضافية التي تتحملها عمليات تقديم المساعدات بنحو 13 مليون دولار (10 ملايين جنيه إسترليني) حتى الآن.

وأوضحت أن هذا المبلغ كان يمكن أن يتيح لها الوصول إلى نحو 1.5 مليون طفل إضافي، ما يعكس حجم التداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة على جهود الإغاثة الإنسانية في مناطق الأزمات.

«أنقذوا الأطفال» منظمة إنسانية دولية غير حكومية تأسست عام 1919، وتعمل في عشرات الدول حول العالم على حماية حقوق الأطفال وتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة في مناطق النزاعات والكوارث والأزمات الإنسانية.

وسلطت المنظمة غير الحكومية الضوء على الزيادة في تكاليف النقل والوقود والغذاء والإمدادات الطبية الناجمة عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك على خلفية دخول أسواق الطاقة العالمية في حالة اضطراب غير مسبوقة انعكست مباشرة على كلفة العمل الإنساني حول العالم.

وقد ترجم ذلك مباشرة إلى أزمة تمويل خانقة لمنظمات الإغاثة: فبحسب "أنقذوا الطفولة"، ارتفعت كلفة إيصال المساعدات بمقدار 13 مليون دولار منذ بداية النزاع.

وقال ويليم زويدما، مدير سلسلة الإمداد العالمية في منظمة أنقذوا الطفولة، "الصراع في الشرق الأوسط لا يعرض الأطفال للخطر في المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أيضا، لأن كل ارتفاع في أسعار الوقود يرفع تكلفة كل شاحنة وكل شحنة وكل صندوق من الإمدادات التي نوصلها حول العالم. نحن مضطرون إلى إنفاق مبالغ أكبر للوصول إلى عدد أقل من الأطفال."

الجدير بالذكر أن الكلفة الإجمالية المقدرة للحرب، والتي بلغت نحو 25 مليار دولار، كانت تكفي وحدها لسد كامل فجوة التمويل الإنساني العالمي وتوفير المساعدة لنحو 87 مليون شخص، وهو ما يكشف حجم الموارد التي تستنزفها الصدمات الجيوسياسية بعيدا عن أهدافها المباشرة، وتترك في المقابل الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال في مناطق النزاع، تتحمل الكلفة غير المباشرة لحرب هم ليسوا طرفا فيها.

وتركز المنظمة على تقديم المساعدات الغذائية والطبية، ودعم التعليم، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال، إلى جانب الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية وتوفير الدعم للأطفال وأسرهم في المجتمعات الأكثر احتياجا.

حرب إيران جهود الإغاثة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

سارة خليفة

بعد إحالتها للمفتي.. وصول سارة خليفة للمحكمة لنظر الحكم بقضية تصنيع المخدرات

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

محمود بسيوني: القمة المصرية - الصينية تجسد صداقة الحضارات النهرية

صبري الجندي

مستشار وزير التنمية المحلية سابقا: فلسفة المحليات تحتاج إلى تغيير

وحدات سكنية

وحدات لمحدودي الدخل والمقبلين على الزواج والتقديم خلال أيام.. الإسكان تكشف التفاصيل

بالصور

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد