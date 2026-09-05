التعادل 2-2 يحسم الشوط الأول بين رايو فاليكانو وراسينج سانتاندير بالدوري الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي رايو فاليكانو وراسينج سانتاندير بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدفي رايو فاليكانو كل من أندري رانيو وسيرجيو كاميلو في الدقيقتين 17 و43، بينما سجل هدفى راسينج سانتاندير كل من سيرجيو كاناليس وبابلو جارسيا في الدقيقتين 4 و28 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي رايو فاليكانو وراسينج سانتاندير عن تشكيلهما لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل رايو فاليكانو كالتالي:

حراسة المرمى: كارديناس.

خط الدفاع: رانيو - ليجويني - سيس - بيدروسا.

خط الوسط: فالانتين - دياز - لوبيز.

خط الهجوم: كامبيو - دي فروتوس - جارسيا.

وجاء تشكيل راسينج سانتاندير كالتالي:

حراسة المرمى: أجيريزابالا.

خط الدفاع: مانتييا - مانو- جونزاليس - ساليناس.

خط الوسط: كاناليس - براتي - جارسيا - مارتن - فيسنتي.

خط الهجوم: الزبيري.