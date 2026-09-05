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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة مسن حزناً على ابنه بعد أيام من وفاته بالمنوفية

الأب وابنه
الأب وابنه

خيم الحزن والأسى على أهالي مركز الباجور بعد وقوع مأساة إنسانية ألمت بإحدى الأسر، حيث لقى شاب يُدعى وليد مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء تأدية عمله، قبل أن يلحق به والده متأثراً بحزنه الشديد على فراق نجله.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نشر أحد أفراد الأسرة وفاة الأب فرج بعد أيام من وفاة ابنه إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله، وأعلن أن الجنازة ستكون اليوم في مقابر العائلة. 

وأكد أحد الأهالي أنه بعد تشييع جثمان الابن وليد بعد سقوطه من أعلى سقالة، تعرض الأب لوعكة صحية وتوفي بعدها بأيام.

وقال إن الأب فرج كان شديد التعلق بابنه وليد، خصوصاً أن وليد كان من الشباب المكافح.

وساد الحزن بين أهالي قرية اسرجية التابعة لمركز الباجور اليوم بعد وفاة الحاج فرج بعد إعلان خبر وفاة ابنه وليد بأيام.

المنوفية محافظة المنوفية وفاة أب وابنه الباجور

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