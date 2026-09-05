المنوفية.. فريق طبي بمستشفى أشمون يجري جراحة في القلب تنقذ حياة مسنة

​نجح فريق طب وجراحة القلب بمستشفى أشمون العام في إنقاذ حياة مريضة في العقد السابع من العمر، إثر خضوعها لعملية دقيقة لتركيب جهاز منظم دائم لضربات القلب (Permanent Pacemaker)، وذلك بعد وصولها المستشفى تعاني من حصار قلبي كامل (Complete Heart Block) وبطء شديد وهبوط حاد في نبضات القلب.

استقبل المستشفى المريضة في حالة صحية حرجة، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة والتي أكدت ضرورة التدخل الجراحي العاجل. ونجح الفريق الطبي المكون من استشاريي وأخصائيي كهروم Physiological والقلب والقسطرة في تركيب المنظم بنجاح وتثبيته ليعود نبض المريضة إلى معدلاته الطبيعية، وتستقر حالتها الصحية تحت الملاحظة الطبية.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بكفاءة الفريق الطبي وبسلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها قسم كهربية القلب بمستشفى أشمون العام. وأكد وكيل الوزارة أن هذه الخدمات الطبية المتقدمة والتدخلات الحرجة أصبحت تُجرى بالكامل داخل المستشفى بالمجان دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، وذلك ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الدقيقة والمتخصصة للمرضى بالقرب من أماكن إقامتهم لتجنيبهم عناء السفر والتنقل.

و​الفريق الطبي المنفذ الدكتور أحمد عبد الصمد الغلام (استشاري كهربية القلب)، الدكتور أحمد العيسوي (أخصائي القلب)، والدكتور إبراهيم عنبر (طبيب القلب).

وضم ​الفريق المعاون أطقم التمريض بمشاركة مس إيمان عبد الكريم ومس رقية، وفني الأشعة محمود.