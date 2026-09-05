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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة إصلاح كسر خط مياه حى السلام وتلبية إحتياجات المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل بسرعة التوجه إلى موقع الكسر والتعامل الفورى معه، من خلال تنفيذ أعمال الإصلاح وتغيير الماسورة التى تعرضت للكسر.

جاء ذلك فى تفاعل فورى مع أحد الأعطال الطارئة بقطاع مياه الشرب، وفور إبلاغه بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة حى السلام بإمتداد العقاد.

الدفع بالمعدات اللازمة لسرعة إصلاح خط المياه


ويصل قطر خط مياه الشرب الذى تعرض للكسر إلى 8 بوصات، مع وجوده على عمق، وهو ما إستلزم الدفع بعدد من سيارات ومعدات الشركة، بالإضافة إلى حفار لتنفيذ أعمال الإصلاح والتغيير للماسورة المتضررة ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

ونظراً لتنفيذ أعمال الإصلاح، تم قطع مياه الشرب عن مناطق حى العقاد والإسكان المتميز بصورة مؤقتة ، لحين الإنتهاء من أعمال إصلاح خط المياه وإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة.

توفير سيارات وفناطيس مياه للمناطق المتضررة


وفى نفس السياق، كلف المهندس عمرو لاشين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بسيارات وفناطيس مياه الشرب النقية إلى المناطق المتضررة من إنقطاع المياه ، وذلك لتوفير إحتياجات الأهالى من مياه الشرب لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.


تعكس سرعة تحرك فرق الصيانة وتوفير سيارات وفناطيس مياه الشرب حرص محافظة أسوان على التعامل الفورى مع الأعطال الطارئة، وتقليل فترات إنقطاع الخدمة ، مع إستمرار تقديم الدعم اللازم للمواطنين بالمناطق المتضررة لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة بشكل طبيعى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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