بعد نقله لمستشفى العلمين.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان

استقرت الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان، عقب تعرضه لحادث أثناء سيره على طريق وادي النطرون، حيث جرى نقله إلى مستشفى العلمين للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



فحوصات طبية

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العلمين أن الفنان بهاء سلطان وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة ولا توجد إصابات خطيرة.



وأضاف المصدر أن بهاء سلطان يخضع حاليًا للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، للتأكد من سلامته والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية.



وكان الفنان بهاء سلطان قد تعرض لحادث أثناء سيره على طريق وادي النطرون بنطاق محافظة البحيرة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.