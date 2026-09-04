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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقطاع الكهرباء السبب.. مياه مطروح ترد على تجمعات الصرف بالشوارع

رفع المياه من الشوارع
رفع المياه من الشوارع
ايمن محمود

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح توضيحًا بشأن تجمعات مياه الصرف الصحي التي ظهرت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح، بالتزامن مع ما تم تداوله من صور ومعلومات حول الواقعة.

انقطاع التيار الكهربائي 

وأوضحت الشركة أن ما حدث جاء نتيجة الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي عن المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث تسبب انقطاع الكهرباء في توقف محطات الصرف الصحي ومحطات تحلية مياه البحر عن العمل. وأضافت أن توقف المحطات أدى إلى ظهور بعض تجمعات مياه الصرف في عدد من المناطق، خاصة بالمناطق المحيطة بمحطات الصرف، مشيرة إلى أنه تم التحرك فورًا للتعامل مع الموقف. 

وأكدت الشركة تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية بالمحطات، إلى جانب الدفع بسيارات الكسح ونزح المياه للتعامل مع التجمعات، والسيطرة على الموقف لحين عودة التيار الكهربائي. ومع عودة الكهرباء في تمام الساعة السابعة صباحًا، بدأت فرق العمل في سحب المياه المتراكمة، لتعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًا، بالتزامن مع إعادة تشغيل محطات تحلية مياه البحر وانتظام عمل محطات الصرف الصحي. 

وشددت الشركة على استمرار متابعة الشبكات والمحطات، والتعامل الفوري مع أي تجمعات أو أعطال طارئة، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان انتظام خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.

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