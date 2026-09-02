إصابة شخصين إثر تصادم سيارتي نقل بطريق سيوة – مطروح

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل، مساء اليوم، بالكيلو 90 على طريق سيوة – مطروح، وسط تحرك سريع من الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث.

إخطار بالحادث

وكانت الجهات المختصة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على الطريق، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فحص المصابين والتعامل مع حالتهما، قبل نقلهما إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.



كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتزامن مع التعامل مع آثار التصادم ورفع السيارات من الطريق لتسهيل حركة المرور أمام قائدي المركبات.

