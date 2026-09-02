بسبب مخالفات الولادة الآمنة.. الصحة تكشف تفاصيل غلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيين في مطروح

كشفت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات تجاه مستشفيين تخصصيين بمحافظة مطروح، بعد رصد مخالفات تتعلق بضوابط وإرشادات الولادة الآمنة وإجراء العمليات القيصرية؛ وذلك في إطار جهود الرقابة على المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.

الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد الوزارة على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الولادة القيصرية، التي تستوجب وجود مبررات طبية واضحة وموثقة في الملف الطبي للمريضة.

وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش تواصل حملاتها لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من تطبيق المعايير الطبية حفاظًا على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.

حملات تفتيشية على المنشآت الصحية بمطروح



وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل قرار غلق أقسام النساء والتوليد في مستشفيين تخصصيين بمحافظة مطروح، بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بأدلة الولادة الآمنة والبروتوكولات الطبية المنظمة لإجراء العمليات القيصرية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن لجان التفتيش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح تنفذ حملات رقابية على مقدمي الخدمات الصحية، بهدف التأكد من مدى الالتزام بالمعايير والضوابط الطبية المعتمدة.

مخالفات في إجراءات الولادة القيصرية



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن أعمال التفتيش أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات المنظمة لإجراء عمليات الولادة القيصرية في المستشفيين.

وأكد أن الوزارة تتعامل مع هذه المخالفات في إطار حرصها على حماية المرضى وضمان تقديم خدمات طبية تتوافق مع المعايير المهنية المعتمدة.

وأضاف أن وزارة الصحة تتدخل عند رصد أي مخالفات من شأنها التأثير على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من أعمال التفتيش هو تصحيح الممارسات وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

تقرير شامل بالمخالفات ومهلة لتصحيح الأوضاع



وأوضح حسام عبد الغفار أن الجهات المعنية تقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن جميع المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش، على أن يتم منح المنشأة الصحية مهلة لتصحيح الملاحظات التي جرى تسجيلها.

وأكد أن المتابعة لا تتوقف عند رصد المخالفة، وإنما تستهدف التأكد من تصحيح الأوضاع والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الطبية المطلوبة، بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة للمرضى.

قيصريات دون مبرر طبي



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن رصد إجراء مجموعة من عمليات الولادة القيصرية دون وجود مبرر طبي واضح، مؤكدًا أن إجراء العملية القيصرية يجب أن يستند إلى ضرورة أو مبرر طبي.

وشدد على أهمية توثيق المبرر الطبي لإجراء الولادة القيصرية في الملف الخاص بالمريضة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من الإجراءات الطبية السليمة والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة.