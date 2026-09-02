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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ اقتصاد سياسي: التوسع والتنوع أبرز سمات علاقات الشراكة المصرية الصينية

الرئيس السيسي والرئيس الصيني
الرئيس السيسي والرئيس الصيني
محمود محسن

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لمصر فرصة كبيرة للتعاون مع أكبر دولة الأكثر نمواً والأكثر قوة والأكثر نشاطاً.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زووم، مع قناة إكسترا نيوز، أنّ العلاقات المصرية الصينية ممتازة مؤخرا من خلال لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والاتفاقيات التي تم توقيعها لترفيع الشراكة المصرية الصينية.

وتابع، أن العلاقات بين البلدين كانت تجارية، لكنها تنوعت من النطاق التجاري إلى النطاق التكنولوجي النطاق العسكري النطاق الدبلوماسي الاقتصادي مع منطقة قناة السويس واتفاقيات التجارة مع الصين.

وأردف، أن اهم ما يميز العلاقات بين البلدين في هذا التوقيت هو التوسع والتميز في العلاقات والقطاعات، حتى أصبحت مصر جزءً نشطا للغاية في تجمع البريكس الذي يعتبر الصين أحد مكوناتها الأساسية.

وتابع، أن نمو الصادرات يرتبط بقوة الاقتصاد ونشاطه التصديري، إلى جانب قوة العلاقات السياسية والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون، مشيرًا إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن الصادرات المصرية حققت نموًا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا وجود فرص لزيادة الصادرات إلى الصين، رغم أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بصورة كبيرة لصالح الجانب الصيني.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها دولة مركزية ومحورية، خاصة في ظل سعيها إلى الوصول لأسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط.

 حركة الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية

وأكد أن موقع مصر وعلاقاتها بالقارة الإفريقية يمنحانها أهمية كبيرة بالنسبة للصين، معتبرًا أن منطقة قناة السويس تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح من المناطق الاقتصادية المهمة عالميًا، بما يدعم حركة الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية.
 

عمرو صالح الاقتصاد السياسي الرئيس الصيني شي جينبينغ مصر

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