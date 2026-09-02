مصطفى الفقي: الصين وروسيا قدمتا نموذجين مختلفين للانفتاح دون التخلي عن التقدم التكنولوجي

أكد الدكتور مصطفى الفقي،المفكر السياسي الكبير، أن الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية شهدت تحولات كبرى، بعد أن كان الاعتقاد السائد لسنوات قليلة يتلخص في أن بقايا النظام الماركسي في العالم تكاد تقتصر على الصين ودولة أخرى مثل ألبانيا، كمواريث لأفكار قديمة تمسك بها البعض.

وأوضح «الفقي»، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، على قناة «MBC مصر»، أن العالم أمام نموذجين بارزين في التعامل مع هذا الإرث؛ الأول هو النموذج الصيني الذي انفتح اقتصادياً ولم ينفتح سياسياً، والثاني هو النموذج الروسي الذي انفتح سياسياً ولم ينفتح بنفس الدرجة اقتصادياً.

وأضاف الفقي أن هذا التباين لا يعني غياب الأولوية للاقتصاد أو التخلف التكنولوجي لأي منهما، مشيراً إلى أن النظام الماركسي للبناء الأيديولوجي ما زال حياً حاضراً في العقل والتجربة الصينية، ويتحرك ويتطور معها دون أن يشكل أي عائق أمام تحقيق الطفرات والتقدم العلمي والتقني.