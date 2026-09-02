تمهيدا للتعميم.. محافظ المنيا يدشن مبادرة تنظيم وتقنين أوضاع التوك توك ببني مزار

دشن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، مبادرة تنظيم وتقنين أوضاع مركبات «التوك توك» بمركز بني مزار، كمرحلة تجريبية أولى تمهيدًا لتعميم المنظومة على باقي مراكز ومدن المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط المروري، تفعيلا للتوجيهات الرئاسية ، والاستجابة لمطالب المواطنين بتوفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة، بما يضمن سيادة القانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد محافظ المنيا، خلال تدشين المبادرة، تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق بين الوحدة المحلية والإدارة العامة للمرور والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التسجيل والتقنين أمام السائقين، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف من خلال المنظومة الجديدة تنظيم حركة «التوك توك» والقضاء على مظاهر العشوائية، مع الحفاظ على حقوق السائقين وتوفير إطار قانوني واضح لممارسة النشاط.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن المحافظة سبق أن حققت نجاحًا في تنظيم أوضاع مركبات «البيك أب» واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة وآمنة، من خلال فتح التراخيص وتوفير تسهيلات تمويلية بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وهو ما أسهم في خفض معدلات حوادث ربع النقل بنسبة 80%، معربًا عن ثقته في إمكانية تكرار هذا النجاح من خلال منظومة تنظيم «التوك توك»، بما يجعل المنيا نموذجًا يُحتذى به في ملف نقل الركاب .

وأوضح المحافظ أن المنظومة الجديدة تعتمد على آليات تنفيذية متكاملة يجري تطبيقها على مراحل، تبدأ بحصر المركبات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، ثم فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات وإجراء الفحص الفني، يلي ذلك إصدار التراخيص وترقيم المركبات وتوحيد ألوانها، وتحديد خطوط السير واستخراج كروت التشغيل، وصولًا إلى بدء التطبيق الميداني ومتابعة مدى الالتزام بالضوابط، مع تقييم التجربة ومعالجة أي ملاحظات تظهر خلال التنفيذ.

وأضاف أن المبادرة تقوم على تكامل الأدوار بين مجلس المدينة والإدارة العامة للمرور ومركز الشرطة، حيث يتولى مجلس المدينة إنشاء إدارة مختصة بتنظيم أوضاع «التوك توك»، وتخصيص الألوان والترقيم المحلي، وتوفير المهندسين اللازمين للفحص، إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات وسداد الرسوم.

فيما تختص إدارة المرور باعتماد نتائج الفحص الفني ومراجعة اشتراطات السلامة، والمشاركة في أعمال الشباك الواحد، بينما تتولى مراكز الشرطة متابعة الالتزام بخطوط السير المحددة وضبط المخالفات، إلى جانب استيفاء إجراءات الترخيص والفحص الجنائي والتحاليل الطبية وفقًا للقواعد المنظمة، عقب انتهاء المهلة المحددة للتقنين.

وعلى هامش الفعالية، التقى اللواء عماد كدواني عددًا من سائقي «التوك توك»، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن المنظومة الجديدة، مؤكدًا أهمية مشاركتهم في إنجاح التجربة والالتزام بالضوابط المقررة. وأعرب السائقون عن تقديرهم للخطوة التنظيمية، مؤكدين حرصهم على الالتزام بالاشتراطات التي تضعها المحافظة، بما يحفظ حقوقهم ويضمن تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأوضحت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، رفع درجة الاستعداد بالوحدة المحلية وتوفير كافة التسهيلات الميدانية واللوجستية لبدء تطبيق المنظومة التجريبية، مع المتابعة الدورية لإجراءات الفحص والتسجيل والتقنين، وفتح الشباك الواحد أمام السائقين، بما يضمن انتظام العمل وسرعة إنجاز الإجراءات.

كما أوضح الدكتور عاصم محمود دياب، مدير عام ترشيد الطاقة بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، أن المبادرة استندت إلى استقصاء ميداني شمل أكثر من 8 آلاف سائق، أبدوا استعدادهم للانضمام إلى المنظومة الجديدة، والتي تتضمن عددًا من الاشتراطات، من بينها ألا يقل عمر السائق عن 18 عامًا، وخضوع المركبة للفحص الفني، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات، إلى جانب توحيد لون المركبة وتركيب لوحة تعريفية.

وأشار إلى منح السائقين مهلة 3 أشهر، بما يعادل 90 يومًا، لاستكمال إجراءات التقنين وتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ بعد انتهاء المهلة الإجراءات القانونية حيال المركبات والسائقين غير الملتزمين بالضوابط المقررة.

ويأتي تدشين المنظومة تنفيذًا لما تم بحثه خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده محافظ المنيا لمناقشة مشروع تنظيم أوضاع مركبات «التوك توك» بمختلف مراكز المحافظة، تمهيدًا لتطبيقه بصورة تجريبية لمدة 90 يومًا، ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل وتحقيق التوازن بين السلامة المرورية وتوفير وسيلة نقل منظمة وسهلة للمواطنين، وتعزيز الانضباط بالشارع.

جاء ذلك بحضور النائب حمادة حلبي، عضو مجلس النواب، والنائب طاهر فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، والدكتور عاصم محمود دياب، مدير عام ترشيد الطاقة بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وعدد من القيادات التنفيذية.