جامعة المنيا تستعد لزيارة لجان الاعتماد لحصول بعض الإدارات على الآيزو الإداري

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة الجودة «الآيزو الإداري» وفقًا للمواصفة الدولية ISO 9001:2015، وذلك استعدادًا لزيارة لجان الاعتماد المؤسسي لنظام الآيزو الإداري والمقرر لها غدا الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، وفي إطار حرص الجامعة على ترسيخ منظومة الجودة وتطوير الأداء الإداري وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، والدكتور هيثم عبد المجيد، المدير التنفيذي لنظام الآيزو بالجامعة، والدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات، ومديري الإدارات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق النظام.

واستعرض الاجتماع مدى جاهزية الإدارات المستهدفة لاستقبال لجان الاعتماد، والتي تشمل الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، والإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، ومركز تكنولوجيا المعلومات، حيث تمت متابعة موقف تطبيق متطلبات المواصفة، ومدى استيفاء الإجراءات والنماذج والوثائق اللازمة، إلى جانب الوقوف على الاستعدادات النهائية للزيارة.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة تولي منظومة الجودة والاعتماد اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتطوير العمل المؤسسي والارتقاء بكفاءة الأداء الإداري، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق نظام الأيزو الإداري تمثل بداية لخطة متكاملة تستهدف التوسع في اعتماد المزيد من إدارات الجامعة خلال المرحلة الثانية وفقًا لمتطلبات المواصفة ISO 9001:2015.

واستعرض الدكتور هيثم عبد المجيد، المدير التنفيذي لنظام الأيزو بالجامعة، موقف تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 بالإدارات المستهدفة، موضحًا نسب تطبيق النظام، وما تم إنجازه من إجراءات ونماذج ووثائق وفقًا لمتطلبات المواصفة، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بالتطبيق الفعلي للنظام والاستعداد لزيارة لجان الاعتماد.

