قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريان الحياة الرئيسي.. الرئيس السيسي يتحدث عن أهمية نهر النيل للمصريين
فرنسا تطرح «نموذج القرم» للمستوطنات الإسرائيلية.. حظر التجارة على طاولة الاتحاد الأوروبي
السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لنقل جثامين أردنيين توفوا في حادث الأوتوبيس
الوزراء: ضرورة التزام كليات الطب بالجامعات الخاصة بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع حادث نويبع بجنوب سيناء
محمد شبانة: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة فارقة فى العلاقات بين البلدين
وظائف شركة النيل لنقل البضائع 2026
أحمد حسن: الأهلي يؤجل ملف تجديد أشرف بن شرقي.. والأولوية لمحمد هاني وياسر إبراهيم
نائب حماة الوطن: توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية أبرز ثمار زيارة شي جين بينج لمصر
الجيش اللبناني ينفي المزاعم الإسرائيلية بالإنسحاب من جنوب البلاد
سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو
الرئيس السيسي وشي جين بينج يرسخان الشراكة الاستراتيجية.. توسعات جديدة للمنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تستعد لزيارة لجان الاعتماد لحصول بعض الإدارات على الآيزو الإداري

رئيس الجامعة خلال اللقاء
رئيس الجامعة خلال اللقاء
ايمن رياض

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة الجودة «الآيزو الإداري» وفقًا للمواصفة الدولية ISO 9001:2015، وذلك استعدادًا لزيارة لجان الاعتماد المؤسسي لنظام الآيزو الإداري والمقرر لها غدا الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، وفي إطار حرص الجامعة على ترسيخ منظومة الجودة وتطوير الأداء الإداري وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، والدكتور هيثم عبد المجيد، المدير التنفيذي لنظام الآيزو بالجامعة، والدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات، ومديري الإدارات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق النظام.

واستعرض الاجتماع مدى جاهزية الإدارات المستهدفة لاستقبال لجان الاعتماد، والتي تشمل الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، والإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، ومركز تكنولوجيا المعلومات، حيث تمت متابعة موقف تطبيق متطلبات المواصفة، ومدى استيفاء الإجراءات والنماذج والوثائق اللازمة، إلى جانب الوقوف على الاستعدادات النهائية للزيارة.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة تولي منظومة الجودة والاعتماد اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتطوير العمل المؤسسي والارتقاء بكفاءة الأداء الإداري، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق نظام الأيزو الإداري تمثل بداية لخطة متكاملة تستهدف التوسع في اعتماد المزيد من إدارات الجامعة خلال المرحلة الثانية وفقًا لمتطلبات المواصفة ISO 9001:2015.

واستعرض الدكتور هيثم عبد المجيد، المدير التنفيذي لنظام الأيزو بالجامعة، موقف تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 بالإدارات المستهدفة، موضحًا نسب تطبيق النظام، وما تم إنجازه من إجراءات ونماذج ووثائق وفقًا لمتطلبات المواصفة، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بالتطبيق الفعلي للنظام والاستعداد لزيارة لجان الاعتماد.
 

المنيا جامعة المنيا الأيزو إدارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

الإيجار القديم

الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المهايطية

قبل عرضه على المنصات.. تفاصيل الفيلم السعودي المهايطية

الدكتور يوسف عايدابي مؤسس حركة المسرح السوداني الحديث

يوسف عايدابي: المسرح لن يموت ولابد من دعمه بمزيد من المعاهد والكليات

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد