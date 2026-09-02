محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بقرية القيس لخدمة 60 ألف نسمة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي بقرية القيس التابعة لمركز بني مزار، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يسهم في تيسير الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المحلية.

وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة والحد من التكدس، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل الجيد معهم، وسرعة إنجاز طلباتهم وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

وأوضحت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن المركز التكنولوجي بقرية القيس يأتي ضمن 7 مراكز تكنولوجية تم تجهيزها بالوحدات القروية التابعة للمركز، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتقريب الخدمات الحكومية من محل إقامتهم، مشيرة إلى أن المركز يخدم نحو 60 ألف نسمة.

وأضافت أن العاملين بالمركز تم تدريبهم على جميع المهام والإجراءات المتعلقة بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، إلى جانب توفير مهندس مختص بالتنظيم والتخطيط، ومشرف لنظام المركز، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة متكاملة وسريعة.

ودعا المحافظ أهالي القرية والمواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، مؤكدًا أهمية تكثيف حملات «طرق الأبواب» داخل القرى والتجمعات السكنية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، والرد على استفساراتهم وشرح الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم بطلبات التصالح.

وأوضح اللواء كدواني أن استكمال إجراءات التصالح يسهم في تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار، فضلًا عن تسهيل إجراءات توصيل المرافق بصورة قانونية، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.

