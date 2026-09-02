قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية باقتصادية قناة السويس
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر والصين بحضور الرئيس السيسي وشي جين بينج
الرئيس السيسي ونظيره الصيني يعقدان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين
الخارجية الكويتية تدين الهجمات الإيرانية عليها فجرًا
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
أحمد شوبير يكشف حقيقة عودة بيزيرا للزمالك: «لا بعتنا تذاكر ولا حاجة»
أسامة الأزهري في مؤتمر الإفتاء: الأسرة «مؤسسة المؤسسات» لحماية الإنسان من تحولات العصر
5 سيارات حوادث تكشف حقيقة سرقة سيارة عامل على يد سمكري بالجيزة
سفيرا واشنطن لدى إسرائيل ولبنان يبحثان مع نتنياهو تطورات المحادثات
وسط التصعيد.. باكستان تتمسك بالمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي.. وبدء التسجيل للقرعة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بقرية القيس لخدمة 60 ألف نسمة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي بقرية القيس التابعة لمركز بني مزار، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يسهم في تيسير الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المحلية.

وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة والحد من التكدس، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل الجيد معهم، وسرعة إنجاز طلباتهم وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

وأوضحت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن المركز التكنولوجي بقرية القيس يأتي ضمن 7 مراكز تكنولوجية تم تجهيزها بالوحدات القروية التابعة للمركز، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتقريب الخدمات الحكومية من محل إقامتهم، مشيرة إلى أن المركز يخدم نحو 60 ألف نسمة.

وأضافت أن العاملين بالمركز تم تدريبهم على جميع المهام والإجراءات المتعلقة بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، إلى جانب توفير مهندس مختص بالتنظيم والتخطيط، ومشرف لنظام المركز، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة متكاملة وسريعة.

ودعا المحافظ أهالي القرية والمواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، مؤكدًا أهمية تكثيف حملات «طرق الأبواب» داخل القرى والتجمعات السكنية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، والرد على استفساراتهم وشرح الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم بطلبات التصالح.

وأوضح اللواء كدواني أن استكمال إجراءات التصالح يسهم في تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار، فضلًا عن تسهيل إجراءات توصيل المرافق بصورة قانونية، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.
 

المنيا محافظ المنيا بنى مزار المركز التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد