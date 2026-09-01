إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل اقتحمت منزلا بالمنيا

شهدت منطقة ابني بيتك بالمرحلة الثانية بمدينة بالمنيا الجديدة ، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة واقتحامها احد المنازل الغير مأهولة بالسكان، مما ادي الي اصابة السائق ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات ، يفيد بإنقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق الدائري الرابط بين منطقة ابني بيتك المرحلة الثانية والطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا الجديدة واقتحامها أحد المنازل غير المؤهولة بالسكان ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف ومسؤولي جهاز المدينة الي موقع الحادث .

وبالفحص تبين ان المنزل غير مؤهول بالسكان واصابة سائق السيارة اثر الحادث ، تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج ، وجاري رفع آثار الحادث وتقدير التلفيات للمنزل المتضرر ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

