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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل اقتحمت منزلا بالمنيا

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
ايمن رياض

شهدت منطقة ابني بيتك بالمرحلة الثانية بمدينة بالمنيا الجديدة ، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة واقتحامها احد المنازل الغير مأهولة بالسكان، مما ادي الي اصابة السائق ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات ، يفيد بإنقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق الدائري الرابط بين منطقة ابني بيتك المرحلة الثانية والطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا الجديدة واقتحامها أحد المنازل غير المؤهولة بالسكان ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف ومسؤولي جهاز المدينة الي موقع الحادث .

وبالفحص تبين ان المنزل غير مؤهول بالسكان واصابة سائق السيارة اثر الحادث ، تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج ، وجاري رفع آثار الحادث وتقدير التلفيات للمنزل المتضرر ، وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 

المنيا حادث انقلاب سيارة

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