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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد منطقة "عمر افندي" ويوجه بتيسير الحركة المرورية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، الموقع الخدمي بميدان «عمر أفندي»، لمتابعة انتظام الخدمات والوقوف على مستوى التشغيل والتنسيق العام بالمنطقة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، في إطار رؤية الدولة للاستغلال الأمثل للمساحات والارتقاء بالبيئة العمرانية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ الأقسام والمنافذ المختلفة بالموقع، للوقوف على أسلوب التشغيل اليومي ومدى انتظام العمل بها، كما تابع منظومة النظافة والأمن، مؤكدًا أهمية الحفاظ على بيئة آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين ورواد المكان.

وشدد اللواء عماد كدواني على ضرورة الالتزام بأعلى مستويات الانضباط داخل الموقع وكافة المنافذ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالبدء الفوري في تمهيد وتأهيل الطريق المحيط بالموقع لتسهيل الحركة المرورية وانتظام سير المركبات وحركة المشاة، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور لدراسة الإجراءات المرورية المناسبة بالمنطقة، بما يمنع السير في الاتجاه العكسي ويحقق مزيدًا من الأمان للمارة والمركبات.

تأتي أعمال تطوير المنطقة في إطار خطة متكاملة لإعادة تنظيم واحدة من أقدم وأهم المناطق التجارية بمدينة المنيا، والتي تتوسط شارعي الحسيني والتجارة وتمتد بالقرب من ميدان الحبشي، حيث تشهد المنطقة كثافات مرورية وحركة تجارية كبيرة على مدار اليوم، الأمر الذي كان يتطلب وضع حلول تنظيمية تسهم في الحد من مظاهر التكدس والعشوائية وتحقيق الانسيابية المرورية.

ومن المتوقع أن تسهم أعمال التطوير وإعادة تنظيم المنطقة في استعادة طابعها الحضاري والجمالي، وإعادة الهدوء والانضباط إلى محيطها، بما يتناسب مع مكانتها كإحدى أقدم المناطق التجارية والحيوية بمدينة المنيا، إلى جانب توفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين والمترددين عليها.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أعمال تطوير الموقع استهدفت الاستفادة المثلى من المساحة وتحويلها إلى موقع خدمي متكامل يتناسب مع الواجهة الحضارية لمدينة المنيا، مشيرًا إلى أن الموقع يضم حاليًا 26 منفذًا تجاريًا متنوعًا تشمل أنشطة السوبر ماركت والعصائر والأقمشة وغيرها من احتياجات المواطنين.

وأضاف أن المشروع يسهم في دعم الشباب وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، بواقع 6 فرص عمل بكل منفذ، مع التزام جميع الشاغلين بتوفير صناديق للقمامة والحفاظ المستمر على النظافة العامة والبيئة المحيطة.

واستعرض مصطفى أبو المكارم، مسؤول الشركة المنفذة، التفاصيل الفنية والإنشائية للموقع، موضحًا أنه تم تنفيذ أعمال حماية وتأمين متكاملة شملت تطبيق ثلاث طبقات من العزل الحراري والمائي والإسمنتي الخرساني، لحماية الموقع من تأثير العوامل المناخية المختلفة، خاصة مياه الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال تجهيز الجزء العلوي من الموقع وتزويده بالنجيل الصناعي لاستغلاله كمنطقة انتظار واستراحة للمواطنين والأسر أثناء التسوق، إلى جانب توفير دورات مياه مجانية، وأفراد أمن وعمال نظافة على مدار الساعة لضمان راحة وسلامة مرتادي المكان.

في سياق متصل، استمع محافظ المنيا خلال جولته إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين والتجار بالمنطقة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بدراستها والعمل على سرعة الاستجابة لها وإزالة أسبابها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأعرب عدد من أهالي المنطقة عن تقديرهم لأعمال التطوير التي شهدها المكان، مؤكدين أن إعادة تنظيم الموقع أسهمت في القضاء على مظاهر العشوائية وتحسين المظهر العام، وتحويله إلى منطقة خدمية أكثر تنظيمًا وأمانًا للمواطنين

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