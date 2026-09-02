مصرع طالب صدمه قطار في سمالوط شمال المنيا

لقي طالب مصرعه بعد أن صدمه أحد القطارات أثناء عبوره مزلقانا للسكة الحديد بمركز سمالوط شمال المنيا.

تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشاب أثناء مروره بمزلقان شرق الترعة بمركز سمالوط.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب يدعى “طارق. س”، 20 سنة، طالب جامعي، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.