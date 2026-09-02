4 أيام للتحقيقات.. حبس 3 متهمين بالاتجار في الحشيش بطهطا بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية من جوهر مخدر الحشيش وسلاح أبيض وهواتف محمولة ومبالغ مالية، بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج تمكنت من ضبط المتهمين، عقب ورود معلومات وتحريات أكدت تورطهم في ممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم من منطقة قبلي البلد بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط 3 أشخاص، بعد التأكد من صحة المعلومات والتحريات التي وردت بشأن نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية أمنية لاستهداف المتهمين، وتمكنت القوة من ضبط المتهمين قبل ترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهم على كمية من جوهر مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، قبل عرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وبعد الاطلاع على محضر الضبط وسماع أقوال المتهمين، قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.