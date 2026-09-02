رويترز: أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مواصلةً مكاسبها التي شهدتها الجلسة السابقة، مع تزايد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بعد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل، مما قلل من الآمال في تخفيف سريع للتوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتًا، أو 0.8%، لتصل إلى 95.40 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش.وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 90.66 دولارًا. تقدم نشرة "رويترز باور أب" الإخبارية، التي يكتبها رون بوسو، كل ما تحتاج معرفته عن قطاع الطاقة العالمي.

وارتفع سعر كلا العقدين بأكثر من 4 دولارات يوم الثلاثاء، مسجلاً بذلك أكبر مكسب لخام برنت منذ 24 يوليو ، وأكبر مكسب لخام غرب تكساس الوسيط منذ 23 يوليو.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها شنت سلسلة غارات جوية على أهداف في إيران خلال الليل، ما دفع طهران للرد، في أخطر تصعيد للنزاع بين البلدين منذ أسابيع.

وقال الحرس الثوري الإسلامي إن الهجمات الأمريكية ستزيد من تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان ينقل نحو خُمس النفط العالمي المستهلك قبل النزاع، والذي أغلقته إيران فعلياً أمام الملاحة التجارية.