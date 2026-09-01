مصرع ربة منزل صدمها قطار في ملوي جنوب المنيا

شهدت مدينة ملوي جنوب المنيا،حادث دهس قطار سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، ما أسفر عن مصرعها، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث دهس بالقرب من عزبة مهران جنوب ملوي، وعلى الفور انتقلت وإلى موقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة "د . ع . ص " 35 عامًا، بعد أن صدمها أحد القطارات بالقرب من عزبة مهران، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث، فيما تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.