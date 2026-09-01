جمال شعبان يحذر : 40% من المصريين قد يصابون بالسكر خلال 25 سنة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب انتشرت بين الشباب بنسبة كبيرة، وأن ذلك يرجع إلى الضغوط والتدخين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الإصابة بمرض السكر أصبحت الإحصائيات الخاصة بها مرتفعة للغاية خلال الفترة الأخيرة، وأن هذا مؤشر خطر على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن المؤشرات الحالية لنسبة إصابة المصريين بالسكر مفزعة، موضحًا أنه خلال الـ20 أو الـ25 سنة المقبلة، قد تصل نسبة الإصابة بالسكر بين المصريين إلى 40%.

إصابة المصريين بالسكر

وأشار إلى أن نسبة إصابة المصريين بالسكر سترتفع بنسبة 15% عن المعدلات الحالية، مؤكدًا أن هناك اليوم حوالي 29% مصابين بالسكر، وأن النسبة سترتفع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه في مصر هناك نسب كبيرة من المصريين يدخنون، وأن هذا الأمر خطر على قلوب وصحة المصريين.