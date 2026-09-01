فرحة بالأعلام المصرية والصينية.. جمال شعبان يكشف سر سعادته بالشراكة مع بكين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يشعر بفرحة كبيرة لما يحدث في الطرق اليوم، موضحًا أن الأعلام المصرية مع الأعلام الصينية تظهر شكلًا مفرحًا.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن استقبال الرئيس الصيني في مصر من الأشياء المفرحة، وأن هناك اتفاقيات كثيرة بين مصر والصين، مؤكدًا: «وأنا في حاجة لتعلم أشياء كثيرة من الصين بخصوص التكنولوجيا».

ولفت إلى أنه آن الأوان لكي نتعلم من الصين الأمور الحديثة في التكنولوجيا والصناعة، معلقًا: «لا تعطِني السمكة، لكن علمني الصيد»، مؤكدًا أنه سعيد بالشراكة المصرية الصينية.

وأشار إلى أنه يشكر القيادة السياسية على ما تقوم به خلال السنوات الأخيرة، وما قامت به الدولة في العلاقات الخارجية مع الدول.

وأوضح أنه يحيي القيادة السياسية على توازن الأمور في العلاقات الخارجية، مؤكدًا أن مصر هي رمانة الميزان، وأنها بلد الأمن والأمان.