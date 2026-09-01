العكاري : مصر والصين أمام آفاق واسعة لتعزيز التعاون الاستراتيجي

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاقتصاد العسكري، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته للرئيس الصيني شي جين بينج وقرينته يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن الاستقبال اتسم بطابع ودي عكس قوة الشراكة بين البلدين.

وقال العكاري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى مصالح مشتركة وسياسة مصر الخارجية القائمة على التوازن وتعدد الشراكات، بعيدًا عن التبعية أو التكتلات.

وأشار إلى أهمية توسيع التعاون مع الصين في مجالات توطين الصناعات والتكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار

وتابع أن الموقع الاستراتيجي لمصر وقوة قطاعها المصرفي يجعلانها بوابة مهمة للتجارة والاستثمار نحو الأسواق الأفريقية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.