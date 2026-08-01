العكاري: تصدع داخلي يضرب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.. والتمرد داخل الجيش يتجاوز الجنود

قال العميد طارق العكاري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الجيش الإسرائيلي يمر بمرحلة من الضغوط غير المسبوقة على مستوى الانضباط الداخلي والقدرة على الحفاظ على تماسك وحداته، مشيراً إلى أن ما وصفه بحالات العصيان ورفض الأوامر باتت ظاهرة تتجاوز الأفراد لتصل إلى مستويات داخل المؤسسة العسكرية.

المعلومات المتعلقة بأوضاع الجيش

وأضاف العكاري، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، أن هناك محاولات إسرائيلية للحد من ظهور هذه الأزمات إلى العلن، عبر إجراءات رقابية وإعلامية تهدف إلى التحكم في المعلومات المتعلقة بأوضاع الجيش الداخلية.

إدارة إسرائيل للعمليات

وأشار إلى أن طبيعة إدارة إسرائيل للعمليات في قطاع غزة اعتمدت، بحسب تقديره، على خلق ترتيبات ميدانية جديدة من خلال دعم مجموعات فلسطينية منشقة، معتبراً أن هذه المجموعات تحولت إلى عنصر مؤثر في المشهد داخل القطاع وتُستخدم كأداة لإرباك الأوضاع الأمنية.

تسريب وتهريب من داخل المنظومة

وأوضح الخبير العسكري أن ملف السلاح الموجود بحوزة تلك المجموعات يمثل أحد الملفات المعقدة، مشيراً إلى أن مصادره ترتبط، وفقاً لما ذكره، بعمليات تسريب وتهريب من داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية.

وتابع العكاري أن أزمة الجيش الإسرائيلي لم تعد مرتبطة فقط بالجنود في الميدان، وإنما امتدت إلى بعض الضباط والقيادات، موضحاً أن وجود حالات مغادرة للخدمة ورفض الاستمرار في المهام يعكس، من وجهة نظره، حجم التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في المرحلة الحالية.