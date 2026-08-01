صحة غزة: الاحتلال قصف مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى

رغم وقف إطلاق النار، أغار الاحتلال الإسرائيلي على غزة، قاتلا اثنين فلسطينيين وعدد من المصابين، فيما شن غارة على ملحق مستشفى في غزة مستهدفا مخزن الأدوية.

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واصفةً الهجوم بأنه "جريمة ممنهجة تستهدف ما تبقى من مقومات المنظومة الصحية".

وقالت الوزارة إن القصف المباشر أدى إلى تدمير مخزنين من أصل أربعة في المكان المستهدف، إضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالمخزنين الآخرين، إلى جانب أضرار كبيرة في مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الملاصق للمخازن.

وأوضحت أن الاستهداف تسبب بفقدان وتلف كميات من المستلزمات والمستهلكات الطبية الحيوية المخصصة لعلاج المرضى والجرحى، مشيرةً إلى أن القصف الذي وقع في ساعات الفجر الأولى أثار حالة من الذعر بين المرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال لا يزال يواصل استهداف القطاع الصحي في غزة، بعد سياسة الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وعرقلة سفر آلاف المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع، معتبرةً أن استهداف المخازن يمثل "جريمة مركبة بحق المرضى والمنظومة الصحية".

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية للمرافق الصحية والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة.