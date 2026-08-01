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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أكسيوس": ترامب يدرس شن ضربات على أهداف إيرانية في قطاع الطاقة في غضون أيام

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

قال مسؤول أمريكي لموقع (أكسيوس) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بشأن ذلك بعد.

وفي مستهل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده ترامب الليلة الماضية، ألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية شن هجوم، قائلاً "سنضربهم بقوة شديدة، وكما تعلمون، سيصلون في مرحلة ما إلى نقطة يقولون فيها: لم نعد نستطيع تحمل هذا بعد الآن".

من جهتها ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ل (أكسيوس)، "قال الرئيس ترامب في اجتماع مجلس الوزراء، ستنتصر الولايات المتحدة، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً في عهده".

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يشارك هذه المرة في الضربات للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التصعيد إلى شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل.

ولفت (أكسيوس) إلى أن شن حملة قصف أمريكية جديدة في إيران ضد أهداف في قطاعي الطاقة والبنية التحتية يهدف إلى الضغط على الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قالت في وقت سابق إنها قامت بإعادة توجيه مسار 30 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين حتى اليوم /الجمعة /؛ وذلك لضمان الامتثال الكامل مع الحصار الأمريكي المفروض على إيران.


 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الولايات المتحدة

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