«الصحة» تستقبل وفدًا ناميبيًا للاطلاع على تجربتها في التحول الرقمي

استقبلت وزارة الصحة والسكان وفدًا من جمهورية ناميبيا للاطلاع على تجربتها في التحول الرقمي بالقطاع الصحي، بالتنسيق مع القطاع الأفريقي بوزارة الخارجية، في إطار تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

محاضرات حول آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن برنامج الزيارة شمل تفقد غرفة الأزمات بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعقد محاضرات حول آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الخدمات الصحية، إضافة إلى زيارة مستشفى العاصمة الإدارية للاطلاع على الخدمات الطبية والتطبيقات الرقمية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية.

وأكد «عبدالغفار» أن الوفد أشاد بالتقدم الملموس الذي حققته الوزارة في برامج التحول الرقمي، معتبرًا التجربة المصرية نموذجًا رائدًا على مستوى القارة الأفريقية في تطوير المنظومة الصحية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

رافق الوفد خلال الزيارة مسؤولو مكتب مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة.